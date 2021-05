La razón por la que China "evita" que Juanfer Quintero enfrente a Argentina

El mediocampista Juan Fernando Quintero fue desafectado hoy de la convocatoria del seleccionado colombiano, rival de Argentina el próximo 8 de junio, por las restricciones sanitarias de China.

El ex River Plate y actual jugador de Shenzhen F. C. de la Superliga de China había sido citado por el entrenador Reinaldo Rueda luego de más de dos años de ausencia pero finalmente no podrá estar presente en los partidos contra Perú y Argentina por las fechas 7 y 8 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Juanfer fue desafectado "debido a los estrictos protocolos y normas establecidas por China", según explicó la federación colombiana en un comunicado. "El cuerpo técnico lamenta no poder contar con Juan Fernando Quintero, y espera que en una próxima oportunidad el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria", agregaron.

La última vez de Quintero en el seleccionado colombiano fue en un amistoso contra Costa Rica en octubre de 2018. Mientras tanto, el plantel comenzó hoy con los entrenamientos con seis de los 26 convocados. Colombia visitará a Perú, el viernes 4 de junio, y luego recibirá -por el momento en Barranquilla- a Argentina, el martes 8.