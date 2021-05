La reflexión de Messi que anticipó el éxito de Luis Suárez en el Atlético

Lionel Messi es el mejor del mundo por un montón de razones. Más allá de su calidad como futbolista, el astro argentino suele predecir algo que luego terminó sucediendo. Y, tras el título logrado por el Atlético Madrid, una reflexión realizada cuando Koeman decidió sacar Luis Suárez del Barcelona, se terminó cumpliendo.

"Me pareció una locura lo que hicieron con Luis, por cómo hicieron las cosas, por cómo se fue. Se fue gratis y se lo dieron a un club que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros", le dijo al periodista Jordi Évole en la nota que realizaron en diciembre del año pasado.

Antes, apenas consumada la partida de Suárez, la Pulga no ocultó su fastidio y escribió un fuerte mensaje en las redes sociales: "Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte".

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", completó.

Todos saben de la amistad de Messi y Suárez. En los días previos al final de LaLiga, el argentino y el uruguayo, con sus respectivas parejas, se juntaron en un restaurante de Madrid en una comida que no fue privada puesto que los medios estuvieron presentes para atestiguarlo. El argentino quiso desear suerte a su amigo para el partido del Valladolid. Y vaya sí se la dio.