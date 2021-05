Palabra autorizada: qué dijo Fillol de la actuación de Enzo Pérez como arquero de River

Si hay un símbolo del arco en el fútbol argentino y en River Plate, ese es Ubaldo Matildo Fillol, legendario campeón del mundo con la Albiceleste en 1978, y el Pato estuvo atento a lo que sucedía anoche en el Monumental cuando el mediocampista mendocino Enzo Pérez tuvo que custodiar la meta Millonaria ante la ausencia de los cuatro arqueros del primer equipo, positivos de covid-19.

Finalizado el partido, Fillol se expresó en las redes sociales sobre la actuación del ex volante de Godoy Cruz y Estudiantes, analizando brevemente lo que vio y, además, felicitándolo por lo hecho.

"En un partido chivo y atípico para River, Enzo Pérez estuvo a la altura de las circunstancias, tuvo una buena ubicación en el área, voz de mando (como siempre) y no se complicó las pocas veces que llegó el rival. Mis felicitaciones para Enzo. Prueba más que superada a puro coraje!", escribió el Pato junto a una foto del maipucino en su cuenta de Instagram.

En la previa del partido el ex arquero de la Selección nacional ya había palpitado el encuentro disputado anoche en el Monumental. "El futbolista de campo que ocupe el arco de River esta noche tiene que disfrutar el momento y no sentir presión o temor a equivocarse por tener que estar de manera obligada en un lugar que no le corresponde. Ojalá lo haga de la mejor manera posible. Ese es mi deseo. Bienvenido al arco más grande del mundo, colega", publicó Fillol.

Dicha publicación estuvo acompañada por una foto en la que aparecen grandes arqueros de la historia de River, además de él mismo, como Amadeo Carrizo, Nery Pumpido, Ángel Comizzo, Germán Burgos, Marcelo Barovero y Franco Armani.