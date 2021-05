¿Fin de ciclo? En medio del escándalo, Gallardo analiza tomar una drástica decisión

River Plate recibirá esta noche, a las 21, a Independiente Santa Fe con un equipo diezmado debido a los 20 casos de coronavirus registrados en el plantel, por lo que saltará a la cancha con un jugador de campo en el arco, probablemente Enzo Pérez, y sin suplentes.

En medio de esta crisis, Marcelo Gallardo está muy molesto y está analizando seriamente presentar la renuncia si continúan las malas noticias para el equipo, y son varios los motivos que lo llevarían a tomar dicha decisión.

Según el periodista Flavio Azzaro, el Muñeco está pensando en dar un paso al costado si River queda eliminado de la Copa Libertadores en primera ronda como consecuencia de no poder contar con un arquero no solo para el partido de esta noche, sino también para el de la semana próxima ante Fluminense, ya que todavía no tendrá recuperados a los contagiados.

"Me cuentan que si River queda afuera de la Libertadores por no poder sumar un arquero a la lista, Gallardo piensa seriamente irse del club. El Muñeco, enojado por la determinación de Conmebol, preferiría continuar su carrera en Europa", escribió el periodista de Crónica TV en su cuenta de Twitter.

Además, Azzaro aseguró que Marcelo Gallardo no siente el apoyo necesario de la dirigencia comandada por Rodolfo D'Onofrio, cuyo mandato finaliza este año ya que a fines de 2021 habrá elecciones en el club.

"Esto, sumado a que siente que, al estar en salida, Rodoldo D'Onofrio ya no se ocupa como lo hacía antes (rosca con árbitros) y que la delicada economía de River no le permite incorporar jugadores de jerarquía. El DT, quien a principio de año mostró su malestar, se siente solo", concluyó Azzaro y encendió el debate.