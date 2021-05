La frase de Lionel Scaloni sobre Messi que ilusiona a los argentinos

En la previa de la Copa América y teniendo por delante las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Qatar, Lionel Scaloni habló con Marca, dejó una frase sobre Lionel Messi que calma a los hinchas y analizó el exitismo que existe en el país.

Sobre Messi

"A Leo lo veo bien, como siempre. Con nosotros, ha demostrado que se encuentra bien, cómodo, con una generación nueva que casi no conocía y ahora ya es uno más y se lleva bien con todos. Hemos logrado hacer un equipo en el que él se pueda acoplar. Y, además, ahora se le nota que en el Barca ha encontrado una regularidad. Todo eso ayuda", señaló Scaloni.

"Él también es muy consciente de que el fútbol ya no es de un jugador sólo y que se necesita de sus compañeros. Él, Cristiano Ronaldo, Mbappé... Los mejores del mundo necesitan a su equipo. Un crack te puede hacer un gol, te puede ganar un partido... pero para ganar un campeonato, necesitas mucho más que al mejor del mundo", sentenció el DT.

¿Cómo jugará la Selección?

"Lo que tenemos claro en la Selección es la manera de jugar, con jugadores de calidad, asociativos... y luego tener uno o dos que puedan explotar, como es el caso de Nico González o de Ocampos. Ésa es la idea. Apostamos mucho por los que han estado con nosotros en los últimos tiempos", explicó.

El exitismo argentino

"En algo creo que hemos cambiado. Fuimos a la Copa América de Brasil, no salimos campeones, fuimos terceros, pero la opinión general fue buena. Y en las anteriores Copas perdimos por penales y pareció que fue una catástrofe", acusó Scaloni. Y agregó: "La gente vio un cambio y creemos que ése es el camino. La gente ve que hay un equipo que sale a jugar de una manera concreta y, sobre todo, es una Selección sin cosas raras. Convocamos a los que creemos, y si un jugador merece estar en la Selección, lo traemos".

"La gente se siente identificada. Yo creo que los argentinos nos estamos dando cuenta, poco a poco, que sólo gana uno y, últimamente, no es Argentina la que gana. Para volver a ganar de forma habitual faltan muchas cosas", explicó después.

Y siguió por la misma línea: "Yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado. Nos hemos pegado tantos palos por creer que éramos los mejores... y luego no ser los mejores ni tampoco los peores".

"Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: 'vamos a ganar por ustedes'. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría", finalizó.