Así fue la temporada de la gran figura que quiere Boca

Lucas Torreira tiene el anhelo de jugar en Boca y el Xeneize estaría interesado en contratarlo. ¿Cómo fue su temporada en el Atlético de Madrid? Aunque Diego Simeone asegura que cuenta con él, sumó pocos minutos y no es titular desde enero.

Tras la ausencia en el equipo de la capital española por el trágico fallecimiento de su madre, el uruguayo volvería a estar a disposición del Cholo para el próximo partido ante Betis. “No buscamos excusas en las bajas a partir de los que no están. No lo serán mientras yo esté en el equipo. Apareció lo de la madre. Lucas hasta que termine la temporada le tenemos en consideración, pero le tenemos respeto”, dijo el DT después del último duelo ante Sevilla.

La realidad es que el mediocampista de la Celeste lleva solo 645 minutos en los 23 partidos en los que estuvo disponible en La Liga y entró en la cancha solo en 15 jornadas, el resto quedó sentado en el banco de suplentes. Su último partido como titular fue el 31 de enero en la victoria 4-2 ante Cadiz como visitante. En la Champions League acumuló solo 40 minutos de juego en cinco partidos y en Copa del Rey fue titular en los dos duelos que participó, en los que completó los 90.

Aunque, según los dichos del propio Simeone está en consideración del cuerpo técnico, Torreira ya manifestó su deseo de ponerse la camiseta del Xeneize. “Le dije a mi representante apenas falleció mi mamá: ‘Yo no quiero volver a Europa, quiero jugar en Boca’. Pero no es solo por la situación, ni el momento que estoy pasando, me tira el pueblo y estar con mi familia. Me fui muy joven. Poder ayudar, estar cerca de mi familia y de mi casa... Eso estando en Europa no pasa”, explicó.