Una estrella del Barcelona debió ser operado por un quiste meniscal

Philippe Coutinho ha vuelto a recaer de su lesión y y se le realizó este lunes una nueva artroscopia. El jugador se había desplazado a Brasil para ser examinado de sus problemas en dicha rodilla ya que su evolución no era favorable. Aunque no se precisó el tiempo de baja, no podrá volver a jugar esta temporada con el Barcelona.

"Coutinho ha sido intervenido hoy satisfactoriamente de un quiste meniscal en la rodilla izquierda a cargo del doctor Rodrigo Lasmar bajo la supervisión de los servicios médicos del Club. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", reza el comunicado compartido por el club en las redes sociales.

La estrella de Brasil lleva desde el 29 de diciembre sin pisar un terreno de juego y había sido operado por primera vez el pasado 2 de enero. Estaba previsto que el futbolista volviera a estar disponible a principios de abril, pero ahora habrá que esperar para ver hasta dónde se alarga su baja.

No está teniendo suerte el Barcelona con las lesiones esta temporada. no es el primer jugador que recae. Ansu Fati pensaba volver en los primeros días de marzo, pero recayó de su lesión y tiene complicado jugar esta temporada. También Piqué y Sergi Roberto tuvieron recaídas pero estarán en condiciones de jugar el Clásico del próximo sábado.