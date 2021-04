El pedido de Boca en la LPF que dará lugar al debate

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, criticó hoy el exigente calendario del equipo entre el torneo local y la Copa Libertadores y contó que presentó una queja formal en la Liga Profesional de Fútbol.

"A mí no me gusta el calendario que tenemos, acá hay errores. Estamos jugando cada 48 horas y nosotros tenemos que priorizar el torneo local y la Copa Libertadores. Estos calendarios perjudican, no solo a nosotros, sino a todo el fútbol argentino", expresó Ameal en una entrevista con radio Colonia.

El titular xeneize contó que presentaron una queja formal en la Liga Profesional de Fútbol por este motivo y volvió a pedir por el regreso de los campeonatos "largos con campeones y descensos". De esta manera, se abrirá un nuevo debate sobre las formalidades del torneo argentino.

En sintonía con las declaraciones del DT Miguel Ángel Russo, Ameal criticó el exigente calendario que tendrá el equipo en los próximos días entre torneo local y Copa Libertadores.

Los próximos partidos de Boca

Boca recibirá el domingo a las 10.00 a Lanús y el martes a las 21.30 visitará a Barcelona de Ecuador, en Guayaquil.

El equipo y el Consejo de Fútbol

Más allá de las complicaciones, el presidente del club de la Ribera elogió el presente del equipo, el aporte de Juan Román Riquelme en el Consejo de fútbol y aseguró que ve a Russo "por mucho tiempo en Boca".

"Es un orgullo para nosotros el presente de Boca, es el trabajo que hace Román con el consejo, con el cuerpo técnico y con las divisiones inferiores. Hay una palabra que le da fuerza a los chicos, que es que el que no quiere jugar en Boca, no tiene que jugar", afirmó Ameal.

Sobre Carlos Tévez

El dirigente también resaltó el buen rendimiento de Carlos Tevez, capitán del equipo y referente del plantel. "Tevez está en un gran momento, muchos decían que era un exjugador y hoy está demostrando el gran nivel que tiene, alcanzando como goleador a varios jugadores históricos del club. Román y Tévez hablan el mismo idioma, que es darle lo mejor al hincha de Boca y conseguir éxitos", aseguró.

Sobre Mauro Zárate

De cara al futuro, Ameal admitió que tiene una "debilidad" por Mauro Zárate, quien debe definir su continuidad, y expresó su alegría por el interés que mostraron los jugadores uruguayos Lucas Torreira y Edinson Cavani de jugar en el club.