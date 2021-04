Goleador histórico: Tevez desplazó a Riquelme y puede superar a Palermo

La victoria de anoche de Boca sobre Santos, que le permite al Xeneize liderar el Grupo C de la Copa Libertadores, tuvo un condimento especial para Carlos Tevez.

El capitán del Xeneize abrió la cuenta en la Bombonera y se adjudicó un gol más en la tabla histórica de goleadores del club, en la que superó a Riquelme. Además, se arrimó a Palermo y Román en la de la Libertadores.

Resulta que Tevez llegó a 93 goles en Boca, uno más que Riquelme, y se ubicó en el 10º puesto de la tabla histórica desplazando al actual vicepresidente del club del top ten. Y al mismo tiempo, alcanzó los 22 goles en Libertadores, con lo que quedó a uno de los 23 del Titán y a tres de los 25 de Román, con varios partidos por delante en esta edición de la competencia como para intentar quedarse con el primer lugar de la tabla.

El último gol en Libertadores de Tevez había sido en los octavos de final contra Internacional en Porto Alegre, el 9 de diciembre, la noche en la que festejó a modo de tributo con la camiseta de Maradona del torneo Metropolitano de 1981.

“No estoy muy atento a las estadísticas, me gusta jugar. Todos saben la admiración que le tengo a Román, pero eso no significa que no esté enfocado en el partido. Me siento bien, jugué bien, corrí… Me siento bien”, lanzó Tevez luego del partido.