Campazzo recibió un inesperado elogió que enloqueció a los fanáticos

Juan Toscano Anderson, ala pivót que defiende los colores de los Golden State Warriors, catalogó a Facundo Campazzo como “uno de los tres mejores pasadores del mundo”.

“Un poco mucho, ¿no? No sé si pienso en eso, en algo tan detallado. Yo intento disfrutar, poner mi juego para ayudar a ganar: me gusta mucho jugar al pick and roll, a pasar la pelota. Creo que muchas veces gano confianza desde la defensa y también en encontrar a mis compañeros en distintas ubicaciones. Agradecer a las palabras de Juan conmigo, disfruto mucho jugar en contra de él”, admitió Campazzo en referencia a semejante adjetivación de su estilo.

El próximo objetivo

Denver Nuggets (40-21), con Campazzo como asiduo titular, será local esta noche ante New Orleans Pelicans (27-34), en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

Los Nuggets, que jugarán en el Ball Center desde las 22 de la Argentina, vienen de dos triunfos consecutivos y se ubican entre los tres primeros de la Conferencia Oeste con una plaza casi asegura en los playoffs.

Campazzo ya suma 53 partidos en la NBA, con un total de 275 puntos, 161 asistencias, 58 robos, 84 rebotes, 10 tapas, 53 pelotas perdidas y 110 infracciones.

El ex Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid es utilizado por el entrenador Michael Malone por lo que aporta en cuanto a su labor defensiva. Facu ganó minutos en cancha y titularidad tras la lesión que dejó fuera de temporada al base canadiense Jamal Murray, quien sufrió rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

Los Pelicans están a cuatro triunfos del octavo en la clasificación en el Oeste y cuenta como mejor valor con Zion Williamson, su goleador con 26,9 puntos de promedio por partido.