El duro momento que vive Gaby Sabatini: falleció su mamá, Beatriz Garófalo

El mundo del tenis está de luto en acompañamiento de Gabriela Sabatini ya que este domingo se conoció la noticia de la muerte de su madre, Beatriz Garófalo, quien falleció este sábado a los 81 años. En septiembre del año pasado estuvo internada por coronavirus y padecía serios problemas pulmonares.

Según informa el diario La Nación, hace unos meses su situación se había agravado. Gaby tuvo una gran relación con sus padres: Osvaldo, quien falleció el 7 de marzo de 2016, y Betty, quienes la acompañaron todo el tiempo durante su carrera profesional y fueron un sostén en los momentos maś difíciles.

De ambos, todos recuerdan que como padres jamás permitieron experimentar alguna situación escandalosa en el trato familiar, como sí sucedió con célebres tenistas -y no tan famosas también-, que hasta padecieron de violencia física. El dato curioso: Osvaldo también tenía 81 años cuando murió.

Hacía tiempo que Gabriela y su hermano Ova estaban preocupados por la salud de su mamá. En marzo último, en una entrevista con CNN, la ex tenista contó que la mayoría de los integrantes de su familia se había contagiado de coronavirus, incluida Beatriz.

En el mismo reportaje, Gaby contó una anécdota sobre la timidez que la acompaña desde su infancia y del momento en el que su madre la llevaba al jardín: "En el colegio tengo miles de anécdotas de mi madre, de llevarme al jardín, con cuatro años creo que fui. Mi hermano ya estaba en el colegio porque él es cinco años mayor, en el mismo colegio, y mi madre, me acuerdo que me dejó el primer día y yo me quedaba en la ventana viendo a ver si lo veía a mi hermano. Me quería ir de ahí. Me llevó dos o tres veces y la maestra le dijo: 'Mire, llévesela a su casa y tráigala más adelante porque no puede estar acá'".

Sabatini anunció su retiro del tenis el 24 de octubre de 1996 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad de sus mayores triunfos. Días después, Betty decía: !Se retiró la nena, pero para mí no, al contrario, la tengo más cerquita... Me puse muy contenta cuando tomó la decisión, porque cada dos o tres meses yo le decía: ¿Y Gaby, cuándo vas a estar más tiempo en casa?".