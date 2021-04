La desconocida revelación del presidente de Gimnasia sobre Maradona

A casi cinco meses de la muerte de Diego Armando Maradona, Gabriel Pellegrino, actual presidente de Gimnasia, contó detalles de los últimos tiempos del ex entrenador del equipo platense y realizó una confesión que llamó la atención.

En diálogo con Cielosports, reveló: "En la última etapa no estuve tan cercano. En el último tiempo no quería que siga dirigiendo a Gimnasia por como lo veía. La mayoría de los dirigentes creían que sí. Yo no lo veía como en los primeros meses que fueron hermosos, estaba alegre, se reía y se dejaba retar porque no llegaba a horario".

"En la segunda etapa yo no quería renovar, pero Diego terminó renovando porque la mayoría quería que siguiera. El único contacto que me quedó fue (Christian) Bragarnik, quien ayudó para que volviera. Sinceramente no quería que Diego dirigiera así a Gimnasia", agregó angustiado.

La última aparición pública del "10" fue el 30 de octubre de 2020, en su cumpleaños N° 60, donde no se lo vio bien en el encuentro entre Gimnasia y Patronato. Tres días después, fue internado en el Sanatorio Ipensa donde fue intervenido por un hematoma subdural. Tras recuperarse de la cirugía, se hospedó en una casa en Tigre. Allí sufrió un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre.