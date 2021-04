Le preguntaron por Campazzo a un compañero de equipo y dejó una curiosa respuesta: "Él no ha..."

Facundo Campazzo crece día a día en la NBA entre las filas de los Nuggets de Denver. El base argentino está transitando su primera temporada en la máxima liga de básquet del mundo y ha dejado una imagen más que aceptable.

Si bien aún debe trabajar en su eficacia en el ataque, el base argentino se ha consolidado en la parte defensiva y se lleva numerosos elogios fecha tras fecha.

En ese sentido, una respuesta de un compañero de equipo en las últimas horas llamó la atención. Luego de la última victoria de los Nuggets ante Memphis Grizzlies, Nicola Jokic atendió a los medios de comunicación y dejó un curioso comentario sobre Campazzo.

Al ser consultado sobre si Facu podría ser nominado como el Mejor Jugador Defensivo del Año, Jokic, candidato a ser el MVP de la actual temporada, lanzó sorprendido “Sí, sí… ¿Del año?”.

Y rápidamente explicó: “Él no ha tenido muchos minutos de juego, pero quizás para el NBA All-Defensive First Team (Mejor quinteto defensivo), por qué no. Creo que él hace un buen trabajo presionando y presionando al rival”.