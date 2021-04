Tevez aseguró que quiere estar en el debut de la Libertadores

Carlos Tevez admitió que Boca llevaba mucho tiempo sin jugar como lo hizo anoche en la victoria por 3-1 sobre Atlético Tucumán, en la Bombonera, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"Hace mucho que no jugábamos así, creo que el último que lo habíamos hecho bien fue con Vélez. Fuimos dinámicos atrás y mitad de cancha y arriba nos divertimos. Nos faltó hacer más goles", expresó el Apache apenas terminado el encuentro.

"Tuvimos oportunidades pero no las aprovechamos -agregó-. Yo mismo no estuve fino en la definición, porque tuve dos chances muy claras y fallé. Con eso me voy con bronca. Pero por suerte pudimos ganar y nos posicionamos de vuelta en la tabla".

Ya metido en lo que será el debut de Boca en la Libertadores, el miércoles en La Paz, Bolivia, ante The Strongest, Tevez dijo: "Uno siempre quiere estar y más con esta camiseta, pero Miguel (Ángel Russo, el DT) quiere cuidarme y haré caso de lo que diga".

"Es un desafío para mí jugar tres partidos seguidos en una semana. Quiero demostrar a ver si puedo o no. Pero yo hago caso a lo que quiere el técnico", enfatizó. Por último, opinó que Boca debe ir a La Paz "con confianza" en el juego propio. "Siempre depende de nosotros", indicó.

El plantel de Boca volverá a trabajar hoy en el predio de Ezeiza para preparar su encuentro ante The Strongest, el próximo miércoles desde las 19 en La Paz por la primera fecha de la zona C de la Copa Libertadores.