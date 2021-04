Oveja Hernández abandona sorpresivamente al Zaragoza

El argentino Sergio "Oveja" Hernández anunció hoy que abandonará el Casademont Zaragoza "por motivos personales" y que mañana el equipo será dirigido por su asistente Sergio Lamúa, en el partido ante Acunsa GBC, aunque luego continuará hasta el final de la temporada Luis Casimiro.





"Debo marcharme por motivos personales, estoy triste porque estaba totalmente comprometido con el Zaragoza. No puedo seguir acá cuando tengo la cabeza totalmente puesta en lo que está pasando en mi país. El equipo merece que la persona a cargo entregue toda su energía en este momento crucial de la temporada y honestamente, yo hoy no lo puedo hacer, neceesito estar con mis hijos y acompañar a mis cercanos en este duro contexto mundial”, expresó el argentino de 57 años en un comunicado de despedida.



El entrenador nacido en Bahía Blanca y ex conductor del seleccionado argentino agradeció "el afecto, la comprensión y los buenos momentos" vividos en Zaragoza y señaló por último que ojalá algún día el del club y el suyo "se vuelvan a cruzar".



Por su parte, el club aragonés le brindó su afecto en estos momentos difíciles, al tiempo que le agradece "la profesionalidad y entrega" con el equipo durante su estancia en Zaragoza y le desea suerte para el futuro.