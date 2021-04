La desesperada frase de Torreira que enloqueció a los hinchas de Boca

Lucas Torreira no se preocupa por esconder sus ganas de volver a Sudamérica y vestir la camiseta de Boca Juniors. Hace algunas semanas, su padre lanzó la bomba y todos los fanáticos del Xeneize no tardaron en ilusionarse con el posible arribo del jugador uruguayo.

Ahora fue el mismo Torreira, jugador del Arsenal que se encuentra a préstamo en el Atlético de Madrid, quien lanzó en una entrevista con Federico Bulos: "Siempre lo he pensado, siempre lo he anhelado. Mi idea la tengo muy clara, la decisión que quiero tomar. Me gustaría ir ahora, a los 25 años, con el club jugando cosas importantes".

En este sentido, el futbolista explicó: "Quiero estar cerca de mi familia, sobre todo acompañar a mi papá, el que más está sufriendo por la muerte de mi mamá. Son dos temporadas aquí en Europa en las que no lo estoy pasando muy bien. Siempre intento estar con una sonrisa. piensan que está todo bien pero no es así. Espero que se dé la oportunidad pero sé que no es fácil. Soy jugador del Arsenal y se tendrán que poner de acuerdo los clubes para una cesión de un año. Una compra sería difícil para Boca".

Por otro lado, Torreira se refirió a la relación que mantiene con Juan Román Riquelme, dirigente e ídolo del Xeneize: "Siempre nos escribimos. Después del partido con Santos le escribí para mimarlo un poco por el momento que estaba pasando, porque no es fácil perder una semifinal. Siempre permanecemos en contacto y después de la última entrevista que di se comunicó conmigo para agradecerme por haber hablado bien de Boca y para esta presente en el momento que yo estaba".

En última instancia, el uruguayo agradeció el cariño que le manifiestan los hinchas de Boca en las redes sociales, y reconoció que sería un sueño "poder hacer un gol abajo de La 12" y que La Bombonera coreé su apellido. Pero para que eso suceda, el club deberá hacer un esfuerzo económico enorme: según informó Presión Alta, el Arsenal pretende un millón de euros para concretar un préstamo del jugador y, además, no pagaría una parte del sueldo si llega a Boca.