La conmovedora frase de la madre de un jugador de River sobre Marcelo Gallardo: "Es como un padre"

Luego de golear a Racing por 5 a 0 y obtener así la Supercopa Argentina, la mamá de Rafael Santos Borré, Deisy del Carmen Mauri García, habló con Super Deportivo Radio sobre el orgullo que siente por la carrera de su hijo y el agradecimiento con Marcelo Gallardo.

"Estoy feliz y agradecida con Dios por los triunfos de mi hijo. Siempre es muy emocionante ver triunfar a mi hijo. Te podrás imaginar que lo vimos en familia, muy emocionados.", comenzó diciendo".

Luego, se refirió a la relación entre Borré y el Muñeco: "Él me habla de la admiración que le tiene al profe (Gallardo) y a la hinchada. También soy consciente del amor que le tiene a los niños que lo siguen... Para Rafa, Gallardo es como un padre: lo ha arropado como un hijo de verdad. Con él mi hijo encontró su nivel máximo. Es un padre formador y dialoga mucho con él, le ha dado muchas oportunidades y toda su confianza. En algún momento me gustaría conocerlo a Marcelo Gallardo personalmente para darle las gracias, yo sé que en algún momento Dios me va a permitir esa posibilidad. Soy muy creyente y pienso que Gallardo fue un ángel que ha llegado a la vida de mi hijo a aportarle muchas cosas".

"El futuro de Rafa sólo Dios sabrá donde estará, pero él siempre me dice que se identifica con el fútbol inglés. Que se deje de guiar por Dios, lo que su corazón y mente le diga. Desde el punto de vista de mi corazón, me gustaría que tenga revancha en el fútbol de España y en el Atlético Madrid, para que demuestre y se reivindique con las hinchas y con las personas que en su momento no le brindaron la confianza", dijo finalmente sobre la posible salida del delantero de River.