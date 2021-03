El Beto Alonso fue durísimo con Racing

El "Beto" Norberto Alonso, ídolo de River Plate, cuestionó hoy el planteo de Racing en el empate sin goles en el Monumental, que reconoció como propio de "un equipo chico".



El exnúmero 10 riverplatense afirmó que la estrategia dispuesta por el DT Juan Antonio Pizzi fue "una vergüenza" y no encontró justificativo en la reciente goleada que Racing sufrió ante River (5-0) en la Supercopa Argentina.



"Lo último que se debe perder es la dignidad", respondió al ser consultado por la intención de Pizzi de evitar otra derrota que pudiera eyectarlo de la banca racinguista.



"Si hay que jugar así para quedarte un partido más o menos, yo prefiero estar afuera. Si vos jugás de esa manera es más factible que pierdas", opinó en el programa "¿Cómo te va?" de Radio Colonia.



El "Beto" auguró que si Racing repite las formas en el próximo partido ante Godoy Cruz de Mendoza "los hinchas van a matar" al exDT de San Lorenzo y la selección de Chile.



En contraste a lo percibido sobre Racing, Alonso reconoció la intención de River de "atacar siempre e ir en busca del arco de enfrente", al margen de no haber podido redondear un buen partido ayer en el Monumental.



"Lo seguí viendo (el clásico) porque era River, sino en el segundo tiempo hubiera puesto una película", agregó en disconformidad con el juego ofrecido en Núñez.



Finalmente, el dos veces campeón mundial (1978 con Argentina y 1986 con River) no dudó que el equipo de Marcelo Gallardo extrañará al colombiano Rafael Santos Borre cuando emigre del club a mediados de año.



"Es un jugador que va a todas, pelea con los contrarios, habla con los árbitros... Es un tipo muy positivo para el equipo y el plantel", concluyó.