Se cansó de esperar: un jugador de River rompió su contrato y se fue a Uruguay

Un muy prometedor Tomás Andrade debutó oficialmente con la camiseta de River allá por abril de 2016. Inmediatamente, el volante ofensivo llamó la atención de propios y extraños apoyado en su muy buena técnica. Inclusive, quien ya había tenido una aventura en el Bournemouth de Inglaterra fue comparado con el mismísimo Andrés D'Alessandro.

Pero las cosas no salieron como todos esperaban y el zurdito se marchó a préstamo al Atlético Mineiro, con una opción de compra que no fue ejecutada. Lo mismo sucedió al año siguiente, pero esta vez con la camiseta de Paranaense. En el 2020 regresó al país y terminó arreglando un cesión a Argentinos, donde parecía que iba a tener los minutos que estaba buscando, pero no pasó.

Ante esto, decidió poner fin a su préstamo con el Bicho y además rescindió su contrato con River para jugar en Sud América de Uruguay, donde firmó por dos años. Cabe destacar que el contrato el club de Núñez terminaba en junio de 2022 y el Millonario se quedó con un 30%, por lo que será socio del conjunto uruguayo ante una futura venta.