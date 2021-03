Dura frase del representante de Pratto sobre su vuelta a River

A fines del año pasado el delantero Lucas Pratto dejó River buscando continuidad, ya que en el equipo de Marcelo Gallardo perdió terreno con Matías Suárez y Rafael Borré, y recaló en el Feyenoord holandés. Sin embargo, en el último tiempo también ha jugado poco en Europa y por eso surgieron los rumores de un regreso anticipado.

El Oso está a préstamo hasta junio y se empezó a especular con que podía rescindir y regresar antes de esa fecha, sin embargo Gustavo Goñi, representante del delantero, descartó de plano esa posibilidad y fue contundente al respecto.

"No sé donde trasciende eso, de hecho hoy jugó un amistoso en el que estuvo los 90 minutos", dijo sobre el empate de este jueves ante Emmen 1-1. "Lucas no va a volver hasta junio, que termina su contrato con Feyenoord", agregó al respecto el empresario en diálogo con radio La Red.

Además, Goñi habló de la posibilidad de que regrese a Vélez, donde dejó un gran recuerdo. "Es muy prematuro, por muchas razones. No me llamaron, no sé qué están pensando. Va a depender de quién gane las elecciones. También primero está River, tendremos que sentarnos y ver cuál es la idea, ver si aparece algo de Europa", explicó al respecto.

Por otra parte, teniendo en cuenta que Pratto surgió de las inferiores de Boca, Goñi aseguró que sería complicado que vuelva al club debido a su identificación con River. "No lo hemos hablado con Lucas. Sería muy difícil. Primero, porque el pase es de River. Nunca le pregunté si volvería o no a Boca. Hoy está tratando de jugar en Holanda", consideró.

Finalmente, el representante del futbolista no descartó que pueda tener una segunda etapa en el conjunto de Núñez, al cual deberá retornar a mediados de año. "Está muy bien física y mentalmente. Le quedan varios años de carrera. En el fútbol todo puede cambiar de un momento para otro. Se pensaban que no tenía nivel para River en su momento y terminó metiéndose en la historia grande y siendo ídolo del club, en un tiempo muy corto. No se puede saber", remarcó.