El histórico apuntado por Boca si Russo deja de ser el DT

La versión 2021 de Boca aún es una incógnita ya que el equipo de Miguel Ángel Russo no encuentra regularidad y está lejos del nivel que lo llevó a ser semifinalista de la Copa Libertadores de América y campeón de los dos últimos torneos del fútbol argentino.

Por ese motivo, los rumores sobre la salida de Russo toman cada vez más forma y la danza de nombres para buscar un reemplazante resuena en los pasillos del club.

En ese sentido, Sebastián Vignolo lanzó una bomba en su programa en ESPN, poniéndole nombre al posible futuro DT del Xeneize: Blas Giunta.

“El que creo gusta, es querido, creen que merece una oportunidad y que para la gente de Boca sería un buen nombre... Acompañado, imagino yo, de otros ex futbolistas del club.... Yo no descartaría si Russo deja de ser el técnico de Boca, cuando él lo disponga, la posibilidad para que Blas Giunta sea técnico de Boca. No descartaría ese apellido. Tipo querido por la gente de Boca, que creen que merece una oportunidad y con un perfil muy particular. Acompañado puede ser hasta de Battaglia”, aseguró el conductor.

Giunta llegó al club xeneize de la mano de Riquelme y actualmente es el Coordinador de Inferiores. Como entrenador debutó en San Miguel (1999-2000) y tuvo otros pasos por Estudiantes de Buenos Aires (2003-2004), Deportivo Morón (2004-2005 y 2014-2015), Almirante Brown (2005-2013 y 2018-2019), Quilmes (2013-2014) y Acassuso (2016-2018).