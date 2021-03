¿Sigue la línea de 3? Russo se decidió y espera por Tevez

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, tiene prácticamente definido el equipo para recibir a Talleres el próximo domingo y se decidió con el esquema a utilizar en la Bombonera, luego de jugar con tres defensores centrales frente a River Plate el pasado domingo en el Superclásico.

Tras la práctica de hoy en Ezeiza, es casi un hecho que Boca volverá a jugar con línea de tres zagueros y Marcos Rojo será titular por primera vez en reemplazo del peruano Carlos Zambrano, suspendido tras ser expulsado frente al Millonario, mientras crece el optimismo por la evolución del lesionado Carlos Tevez.



En el ensayo de este viernes, Russo paró el equipo con Franco Soldano de titular, a la espera de la evolución del esguince de tobillo izquierdo de Tevez. El capitán de Boca no participó hoy del trabajo táctico, pero se movió en el campo de juego y mostró una mejoría que aumenta las expectativas positivas para que pueda estar el fin de semana.

Según le dijeron a Télam allegados al cuerpo técnico, hay optimismo por la evolución del Apache, y si en las próximas horas observan que continúa mejorando, podría estar ante la T, aunque la idea central es no arriesgarlo si no tienen plena seguridad que está para jugar.



Así, el posible once para recibir al conjunto cordobés sería con Esteban Andrada; Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Marcos Rojo; Nicolas Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Gonzalo Maroni y Frank Fabra; Sebastián Villa y Tevez o Franco Soldano.

Boca recibirá el domingo a las 21.00 a Talleres de Córdoba en la Bombonera, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con el arbitraje de Fernando Rapallini.