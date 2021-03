El Pulga Rodríguez fue contundente sobre su chance de jugar en Boca

En el último mercado de pases, el rumor que acercaba al Pulga Rodríguez a Boca Juniors tomó más fuerzas. Sin embargo, los comentarios no llegaron a concretarse y el futbolista continúa en Colón de Santa Fe.

Pese a ser la gran revelación del campeonato, estando puntero con puntaje perfecto, el Pulga no está del todo feliz en el Sabalero, por lo que su salida en junio es prácticamente una obviedad.

En ese sentido, aparece Boca nuevamente. "Yo sé lo que tengo que hacer de ahora en más. Quedan ocho partidos y ojalá sean once para poder llegar a la final y pelear por el campeonato, que Colón se lo merece. Después veremos, en junio, cuando termine mi contrato y me quede con el pase en mi poder, veremos qué pasa y para donde agarramos", declaró Rodríguez en diálogo con Jugador 23.

Y luego se refirió específicamente a cómo sería jugar en el Xeneize: "No sé cómo será el mundo Boca o el de los grandes, pero jugar al fútbol en todas las canchas es igual. Seguramente tengamos más situaciones de gol. Los grandes en lo general tienen más que nosotros. Si me toca, pesarme no me va a pesar. Voy a jugar de la misma forma que juego en Colón y que jugué en Atlético Tucumán".