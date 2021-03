Conmoción en Barcelona por la aparición de un jugador al que dieron por muerto hace 40 años

El estadounidense Charles Thomas fue uno de los primeros norteamericanos en llegar al equipo de básquet del Fútbol Club Barcelona, tras su paso por el Sant Jospe de Badalona, donde sus grandes actuaciones llamaron la atención de la directiva Blaugrana que no dudó en ficharlo aspirando a armar un gran equipo.

Su estadía en el Culé fue de 1970 a 1975, época en la que coincidió con jugadores históricos de la talla de Norman Carmichael, Manolo Flores y Aíto García Reneses, entre otros.

Sin embargo no logró brillar como lo había hecho en su equipo anterior, y su carrera se fue en picada pese a las grandes expectativas que pesaban sobre su carrera. Finalmente, tras jugar algunos meses en Manresa, emprendió el regreso a Estados Unidos.

Thomas y Carmichael, en 1972 (foto publicada en Mundo Deportivo)

Allí su vida personal también tomó un camino triste, ya que se divorció de su esposa, cayó en las drogas y se rodeó de un entorno que lo terminó arruinando. Lo último que se supo fue que a principios de la década del '80 había fallecido en circunstancias poco claras.

Pero ahora, 40 años después de haber sido dado por muerto, Charles Thomas reapareció como si nada. Según contó Norman Carmichael, uno de sus ex compañeros de equipo en el Barça, hace unos días recibió una llamada de una mujer que le aseguraba que el norteamericano quería hablar con él.

"Es una broma de mal gusto, Charles hace años que está muerto", respondió Carmichael algo disgustado por la situación, sin embargo acto seguido escuchó "hey, Norman, ¿estás ahí?", algo que lo dejó atónito.

"Me quedé sin palabras en el momento que vi su cara en la videollamada", contó el propio Norman. "Lo reconocí por su sonrisa y su forma de hablar. Me habló con mucha calma y en ningún momento me intentó convencer de que era él, sólo quería hablar conmigo", siguió contando.

Según informa el diario catalán Mundo Deportivo, a los 75 años, Charles Thomas vive actualmente en una residencia geriátrica en Amarillo, Texas.