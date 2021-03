¿Mito o realidad? El picante rumor sobre cuántas veces por día lo hacen Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi es uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol argentino en los últimos años y por eso lleva más de una década vigente en Europa, sin embargo su nombre suele ser noticia más por su relación con Wanda Nara que por lo que hace dentro del campo de juego, y esta vez no fue la excepción.

Daniele Adani vistió la camiseta del Inter de Milán entre 2002 y 2004 y no llegó a ser compañero del argentino en el Neroazzurro, sin embargo a sus oídos llegaron los rumores que corrían por los vestuarios en la época en la que Icardi ya daba de qué hablar en la Serie A.

El ex futbolista de 45 años fue invitado por Christian Vieri, legendario ex goleador italiano, a una charla que fue transmitida en vivo por Twitch y allí comentaron entre risas que se decía que Icardi y Nara tenían relaciones sexuales ¡12 veces por día!

La vida íntima del futbolista y su esposa y representante es un tema del que ellos mismos suelen dar detalles cada tanto, como sucedió en febrero pasado cuando la modelo usó su cuenta de Instagram para saludar a su marido por San Valentín y allí dejó un mensaje en el que aseguraba que, entre otras cosas, la clave de su relación era "ser la mejor en la cama".

Más atrás en el tiempo, allá por 2013, Wanda Nara y Mauro Icardi solían escribir en Twitter la palabra "quindicina", y desde su entorno aseguraban que hacían alusión a las 15 veces que lo hicieron en un día durante un viaje a la Argentina.

El año pasado, el entrenador Antonio Conte había dicho que los jugadores debían hacer el menor esfuerzo durante sus relaciones sexuales, algo que también pregonaba Carlos Bilardo, y cuando le consultaron a Wanda respondió: "No sé qué decir. Debería intentarlo antes de un partido, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de un partido. Solo después y si el partido salió bien. Si no sale bien, ni siquiera me quiere mirar".