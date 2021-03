La contundente frase de Higuaín: ¿Qué dirán los hinchas de River?

Lejos de las luces de las grandes ligas de Europa, Gonzalo Higuaín afronta el último tramo de su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y no tiene en mente volver a sus raíces. A la espera del arranque de una nueva temporada de la MLS, el delantero de Inter Miami habló de todo: River, la Selección Argentina, Lionel Messi, el reconocimiento de un lado y otro del Atlántico y la convivencia con las críticas.

“Ya la vuelta a Argentina, con todo el cariño y respeto que le tengo a River, no se va a dar. Tengo 33 años y veo mi futuro acá. Voy a disfrutar lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está”, le cerró las puertas al Millonario el Pipita.

Y agregó, en diálogo con ESPN: “No quiero engañar a nadie. No quiero decir sí y después no se da. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para dar. No vamos a andar dando vueltas y a vivir de especulaciones. Siempre voy a estar agradecido, voy a tener un respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco”.

Además, el atacante de 33 años se explayó sobre La Banda, el club que lo forjó como profesional y lo vio nacer: “Cuando yo me fui de River, siempre soñé con volver. Pero el futuro no lo sabe uno, fueron cambiando cosas y al vivir mucho tiempo en Europa me sentí más reconocido que en Argentina. Siempre que he vuelto a Argentina jamás nadie me dijo nada malo. Al contrario, fueron solo elogios y abrazos. Ahí te das cuenta que son los machos de atrás de una computadora o cuando están en grupito. Cuando están solos, gracias por todo. Y cuando no está, es fácil, qué muerto que sos”.

Con respecto a su paso por la Selección, el ex-Juventus soltó: “He visto a otro jugador errar goles fáciles y no lo han matado como a mí. Es la vara que puso uno mismo para tener esa crítica. No es por esto que no vuelvo a Argentina. Perdí la final del 2014 con Argentina, perdí la final del 2015 con Argentina, perdí la final del 2016 con Argentina, le agarra cáncer a mi mamá y en ese año meto récord de goles en Italia y me venden en 90 millones a la Juventus. Si eso no es sobreponerse a una adversidad, no sé. Imaginate si no tenía espaldas para ir a jugar a River. No fue por el qué dirán de la gente. Fue porque a nivel sociedad, más allá del fútbol, hoy no estoy preparado para darle ese futuro a mi hija, a mi familia y ni a mí”.

Sin embargo, más allá de su espalda curtida para con las críticas, Higuaín confesó: “No voy a negar que en momentos lo he sufrido, a veces fue culpa mía de dar bola a cosas que no debería, pero en el mundo del fútbol es inevitable. Una vez me dijeron que nadie me tenía que hacer dudar de lo que logré y de lo que hice. Y uno va pensando que si le preguntás al 99,9% de la gente que jugó al fútbol o que sabe de fútbol, ninguno habló mal de mí. No sé si a veces si es por show, o para vender, o porque es fácil criticar, o lo hizo porque realmente lo sentía. Pero yo siempre digo que a mí la crítica, mientras sea constructiva, tiene todo el derecho de hacerlo si viene desde el respeto. Ya el que critica para herir, creo que no hay que darle mucha importancia”.

Por otro lado, como goleador de alto calibre avalado por sus números, el nacido en Brest le tiró flores a Lautaro Martínez, hoy la referencia ofensiva del combinado albiceleste: “Es un jugador joven, tiene todo para ser el 9 de la selección por muchos años. Está en un grande Italia, tiene mucho potencial y la cabeza fuerte. Van a venir los momentos de críticas en los que van a buscar cambiarte y con su fortaleza mental debe superarlo. Pero lo veo como el futuro, será un grandísimo 9″.

Aunque no solo llenó de halagos al Toro, sino que además puso los ojos en uno de los juveniles más destacados de River en el último tiempo: “Tengo gran debilidad por Julián Álvarez porque es completo. Cuando hizo ese gol por Copa Libertadores por arriba, me llamó la atención y creo que tiene muchísimo potencial para hacer una gran carrera. Es un 9 que me encanta”.

LA POSIBILIDAD DE QUE MESSI JUEGUE EN LA MLS

“Pirlo vino acá campeón del mundo, Henry, Villa, Matuidi también. No veo por qué Lionel no podría venir acá. Si lo hace feliz, lo esperamos con los brazos abiertos. Después él decidirá dónde jugar en lo que más le convenga a nivel personal y deportivo, pero para mí tiene nivel para seguir peleando por la Champions League”.

LA AUSENCIA DE ARGENTINOS EN EQUIPOS GRANDES DEL VIEJO CONTINENTE

“Es muy difícil llegar a un equipo de élite. Tenés que ser muy bueno. Se le perdió el valor, se cree que como no pasa ahora es algo raro. Te tienen que ver en vos algo que los demás no tienen y después depende del jugador. A mí cuando me compró el Real Madrid, fui con todos los respetos pero eran todos iguales a mí. Por suerte me fue bien pero es raro que te busque un equipo de elite. Ojalá que se pueda dar, pero es algo muy complicado”.

EL RECONOCIMIENTO EN ARGENTINA Y EUROPA

“En Europa me han reconocido más que en Argentina. Me han dicho jugadores de otros países que si logran eso les hacían una estatua y a nosotros nos matan. No es fácil llegar a finales después de 70 partidos con tu equipo, después no se nos dio. No es que perdimos 4-0, 5-0. Perdimos dos por penales y tiempo extra. Yo sé que más adelante se va a valorar esta selección”.

EL LUGAR DONDE DISFRUTÓ MÁS SU CARRERA

“Disfrute en todos lados, pero me quedo con mi paso en la Selección Argentina. En Nápoli la pasé muy bien cuando rompí el récord, en la Juve también. En el Real Madrid era muy joven y en Argentina la gente no se queda con que nunca perdimos en 90′ en las tres competiciones que llegamos a la final”.