Osvaldo, la noche del gas pimienta y una desafortunada frase contra D'Onofrio

El ex futbolista Daniel Osvaldo se refirió este martes al episodio del "gas pimienta" en Superclásico por la Copa Libertadores 2015, y apuntó contra el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio al que acusó de "primerear" a Boca.

"Nos primerió el presidente. Eso excede a los jugadores. Si les preguntas a los jugadores de River, seguro querían jugar", sentenció el delantero de reciente paso por Banfield, haciendo alusión a que la Conmebol terminó dando el partido por terminado, lo que derivó en la clasificación del Millonario a los cuartos de final de ese certamen.

Pero lo más fuerte vino cuando le recordaron la imagen del presidente ingresando al campo de juego con el escándalo desatado. "Unas ganas de meterle una piña en los dientes... '¿Adónde vas, maestro? ¿Qué venís a hacer circo en La Bombonera? Quedate en la tribuna, fenómeno'", confesó haber pensado.

A su manera, Dani Osvaldo recordó el Superclásico del gas pimienta. ¡Hasta la ligó D'Onofrio! pic.twitter.com/5cpWVxQ1b2 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 16, 2021

Igual, Osvaldo reconoció: "Los jugadores tenían los ojos estallados. Te ponés en lugar de ellos y eso no me gustaría". "Pensábamos que se iba a volver a jugar, después nos dimos cuenta de que no", cerró.