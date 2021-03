La joya juvenil que River blindó con una cláusula millonaria

Cada vez son más los juveniles que se convierten en futbolistas profesionales y River lo tiene muy claro. En ese sentido, el Millonario trabaja con intensidad para potenciar a sus jóvenes jugadores.

En esta ocasión, el club decidió blindar a una gran promesa de inferiores: Tiago Serrago. El joven mediocampista categoría 2004 firmó su primer contrato como profesional (hasta el 31 de diciembre de 2023) con una cláusula de 25 millones de euros.

Foto @serragojoaco

“Mi referente es Nacho Fernández, me encanta como juega. Aunque sea zurdo, me encanta. Me dicen que por como corro, la zancada que tengo y que soy flaquito que me parezco a Nacho Fernández”, sostuvo Serrago en diálogo con La Máquina Radio.

"Soy un jugador rápido, con ida y vuelta. Soy llegador, mucho al segundo palo”, se describió el volante derecho de 17 años que juega en la quinta categoría, pese a tener edad de sexta.

Serrago tuvo sus primeros pasos en el Club Geba y a los 6 años empezó en la escuelita de River; años después se sumó a las infantiles del Millonario. "En la primera práctica jugué bien y quedé. Tendría 8 ó 9 años”, rememoró.