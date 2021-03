La impactante foto del tobillo de Carlos Tevez

Carlos Tevez fue una de las principales dudas de Boca Juniors para enfrentarse a River en el Superclásico que tuvo lugar el domingo, por una lesión en el tobillo.

El jueves anterior, el capitán del Xeneize había chocado con Alan Varela y terminó con un esguince de tobillo. Para poder estar presente en la Bombonera, Tevez decidió infiltrarse.

Una vez terminado el encuentro, el futbolista confesó: "Tuve que jugar infiltrado, con el tobillo inflamado. Son partidos que uno disfruta y quiere estar. Me sentí cómodo. Esta semana va a ser dura por el tema del dolor. Si no era River el rival, no jugaba".

Fue el periodista Alejandro Fantino quien difundió la imagen del tobillo del Apache con la clara sintomatología del esguince.

Pese a la lesión, Tevez jugó prácticamente el partido entero: salió reemplazado en el segundo minuto de adición del segundo tiempo por Franco Soldano.