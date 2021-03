La curiosa explicación sobre el efecto de la pelota en el Superclásico: "Tienen un chip"

El encuentro entre Boca y River del último domingo, que terminó igualado por 1 a 1, despertó todo tipo de comentarios. Incluso algunos llegan a lo absurdo.

Resulta que en el tramo final del partido, el Millonario podría haberse quedado con el Superclásico, pero por alguna extraña razón la pelota tomó un efecto inédito que evitó su ingreso al arco.

A partir de allí, los usuarios colmaron las redes sociales de memes con un claro protagonista: Diego Maradona. Las explicaciones más racionales se volcaron por un pozo en la Bombonera o simplemente por el efecto de la pelota.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió una insólita teoría a cargo de Hernán Santarsiero, relator partidario de River que despertó la indignación de los hinchas de ambos clubes.

El Tano aseguró: "Esto es sencillísimo. Hay balones con un chip, que se cargan con USB, que duran aproximadamente 3 horas. Además, hay otros que se usan en el fútbol argentino que tienen sensores, no sabemos si tienen chip". Y agregó: "Lo de ayer no fue ni Maradona, ni el campo de juego, ni el viento. Creanme que estos balones se pueden manejar a través de iPhone y hubo una mano negra para que la pelota no ingresara en el arco del Riachuelo".