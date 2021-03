El sorpresivo análisis de Marcelo Gallardo tras el empate con Boca

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró hoy que la ausencia del colombiano Edwin Cardona "le convino" a Boca porque utilizó una línea de cinco defensores que complicó las intenciones de su equipo. "La presencia de Cardona hubiese hecho un partido totalmente diferente, es lo que más le convino a ellos porque no supimos cómo entrar en esos callejones", afirmó.

"Si hubiésemos medido fuerzas de manera diferentes se daba otro partido porque metieron un central más y estuvieron cómodos en defensa. Esperaron su momento donde hicieron el gol en una bajada nuestra de tensión y estuvieron cómodos en el partido porque son peligrosos con espacios", analizó el Muñeco tras el empate en La Bombonera.

"Al partido lo pensé con Cardona adentro y sin él creí que iba a jugar un atacante para bajar a Tevez. No pensé que iban a jugar con una línea de cinco defensores", reiteró Gallardo. El entrenador de River dijo que la igualdad le pareció "justa" porque las situaciones que crearon ambos. "No me pareció un partido bueno, con lucidez para jugarlo; fue de poca claridad", indicó.

"La Bombonera nos sienta bien, pero no me conforma no perder. Hoy no hicimos más para ganarlo, pero el rival juega y te respeta. Puso una línea de cinco y cedió la pelota. Nos invitaron a tener la pelota para ver si encontrábamos un espacio. Se encontraron con un gol y con espacios te pueden generar daño y peligro", señaló Gallardo.

Y, aseguró que el equipo extraña a Gonzalo Montiel porque, dijo: "Es un jugador de mucha importancia, por su energía, mentalidad, ganas y es muy valioso, esperemos que esta semana se entrene con más normalidad". El "Muñeco" aceptó que antes del gol tenía lista las salidas de Fabrizio Angileri y Agustín Palavecino, debutante como titular y autor del empate.

"Iban a salir los dos e hicieron el gol, son las cosas que pasan en el fútbol. Angileri pasó una semana complicada y sufrió el partido, no tenía la energía de otros partidos, pero justo vino el gol y se quedó", apuntó Gallardo.