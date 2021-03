Las mejores frases de Gallardo en conferencia de prensa antes de jugar con Boca el Superclásico

Antes del Superclásico, que tendrá lugar el próximo domingo a las 18 en la Bombonera, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa.

Repasá todas las frases del entrenador del Millonario

Sobre el partido: "Va a depender mucho de las formaciones de los equipos. Si me guio por la última formación de Boca (Vs. Vélez) es un equipo que tiene juego en mitad de cancha, sin referencia en el ataque, pero van rotando y lo hace tener el control de la pelota. En los primeros minutos va a ser de estudio, pero puede darse un partido abierto".

Sobre el esquema de River: "Nosotros solemos ser un equipo funcional que ocupa espacios de acuerdo a lo que creamos necesario en cada partido, después vemos lo de los sistemas. Lo importante es cuáles son las funcionalidades de los futbolistas".

Sobre el equipo: "Yo no tengo ninguna duda, yo tengo el equipo, pero no lo voy a confirmar. Todavía los futbolistas no lo saben. Pero son tan importantes los que arrancan como los que pueden cambiar el partido desde el banco".

Sobre Maidana: "Es un jugador que conocemos. Es el jugador que sabe de qué se trata estos partidos, sabe de la responsabilidad y que tiene que competir para ganarse un lugar. El tipo vino y empezó a entrenar con una mentalidad fuerte para ser un aporte para el equipo. Tiene posibilidades de jugar el domingo".

Sobre Angileri: "Viene padeciendo una problemática personal con el padre, no pudo jugar el fin de semana para acompañar a su familia. Esta semana comenzó a sumar entrenamientos. Tratamos de acompañarlo. Esperamos que pueda llegar en buenas condiciones al día del partido".

Sobre "los nuevos" y su primer Superclásico: "Llevan poco tiempo en el club, están en una etapa de tránsito normal, de conocer a sus compañeros, del funcionamiento del equipo, de las posibilidades que le da River. Hay un proceso natural de adaptación que van a tener que transitar, que tiene que ser cómodo pero rápido para que puedan competir".

Sobre Borré: "Vengo hablando con él, es un tema que venía haciendo ruidos en su interior porque es una decisión que tiene que saber manejarla. Pero en la última semana lo vi enfocado en lo que tiene que jugar. No tengo dudas".

Sobre la ausencia de hinchas: "Extraño mucho el público. Sin el hincha, el fútbol no es lo mismo".