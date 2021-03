Gallardo habló del Superclásico e hizo un pedido especial

Marcelo Gallardo habló hoy sobre el superclásico del próximo domingo a las 18 con Boca, en la Bombonera, por la fecha 5 de la Copa Liga Profesional. Fue en el marco de una ceremonia en la que el DT de River fue distinguido, junto a Diego Simeone, como el mejor entrenador de la década (2010-2019).

"Tenemos un gran deseo de jugar el Superclásico, de ganarlo, porque es el partido que todo el mundo espera ver; que sea un gran espectáculo para todos. El que quiera ganar, tiene que atacar y defender bien", expresó el Muñeco tras recibir el galardón de la Fundación Konex

En tanto, se refirió a la caída del último choque previo, ante Argentinos, en el Monumental: "El equipo está bien a pesar del resultado del lunes. Fue un partido cerrado, que pudimos haber ganado, pero apareció un golazo, fuera de contexto en el final (por el tanto de Gabriel Florentín a los 45 minutos del segundo tiempo)".

Gallardo y su deseo de que vuelva el público a los estadios

Ante la consulta de si le gustaría que los hinchas vuelvan a las canchas, Marcelo Gallardo no dejó dudas sobre su postura: "No sé cuándo volveremos a la normalidad. Realmente hoy con todo lo que hemos atravesado parece lejano, pero nos sigue azotando esta maldita pandemia que todavía no ha desaparecido ni desaparecerá por un tiempo. Volver a la normalidad costará un poco más de tiempo, pero estaría bien que vuelva el público dentro de todo en lo que son espacios abiertos y con ciertos protocolos".

Acto seguido, fundamentó: "Hay tantas manifestaciones al aire libre que se dieron en este tiempo que me parecería injusto en un deporte al aire libre donde si se mantienen ciertos protocolos se pueden respetar. Los argentinos tenemos que tratar de ser cómplices como argentinos de ese respeto para comprometerse y ayudar".

Otras frases destacadas de Gallardo

"Estos premios tienen mucho valor y tiene que ver con el reconocimiento a cómo juega un equipo, a las formas, a la insistencia de ir en la búsqueda de los objetivos a través de las formas. El equipo representó eso y termina siendo reconocido y valorado aunque no hayamos ganado y tiene un gran mérito".

"Son los detalles que hacen que uno le dé mayor valor a todo esto. Viniendo de los pares, de los entrenadores para como juega el equipo, tiene muchísimo valor. Sobre todo hoy cuando muchas veces no abundan los elogios hacia una forma. Muchas veces se elogia el resultado: si ganás sos bueno y si perdés no lo sos tanto. Lo más difícil es sostenerse en una competencia que es cada vez más luchada. Eso tiene mucho valor"