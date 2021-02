Antecedentes: todos los suicidios en el fútbol argentino

La drástica decisión del Morro García y la infinita tristeza en el ambiente del fútbol vuelve a poner de relieve, al menos por unos días, un problema que a esta altura resulta inocultable: la depresión y la falta de contención que rodea a la pelota, tanto para los pibes de las Inferiores como para los jugadores en actividad y los retirados.

Marcelo Roffé, psicólogo deportivo, dialogó con Sportia y buscó explicaciones en medio de la tragedia: “En el fútbol profesional de Argentina se cuida mucho el cuerpo, pero no la mente. Se subestima el factor mental y en estos momentos nos preguntamos por qué”. En este mismo rumbo fue el pedido de Juan Cruz Komar, capitán de Talleres de Córdoba: “Necesitamos áreas de psicología en todos los clubes y para todas las edades”.

El posteo de Komar excede el reclamo por el Morro. Incluye también los antecedentes recientes de los juveniles, con mucha menos repercusión que el exdelantero de Godoy Cruz. Alexis Ferlini, arquero dejado libre por Colón de Santa Fe, y Leandro Latorre, delantero libre de Aldosivi, de Mar del Plata, se quitaron la vida en 2020. Ninguno de los dos llegó a Primera División.

La psicoanalista Natalia Brunati había analizado esta situación en un informe de TyC Sports publicado en 2018 sobre la historia de Chacho Cabrera, quien pensó en suicidarse tras dejar el fútbol: “Los forman desde muy chicos en una idea de ser futbolista, ser exitoso y meter goles, pero no sé si los preparan para la finitud”. Y luego agregó: “En el retiro lo que aparece es una crisis de identidad, y si esa persona no se fue preparando para construir una identidad nueva puede caerse en una depresión”.

El informe sobre Chacho Cabrera en TyC Sports (Video, 2018)

Los antecedentes en el fútbol argentino

El caso del Morro García se suma a una extensa lista en el fútbol argentino: Alberto Pedro Vivalda (River, Millonarios de Colombia, Chacarita y Tigre, en 1997), Mirko Saric (San Lorenzo, en 1994), el boliviano Ramiro Castillo (en Argentina jugó en Instituto de Córdoba, Argentinos Juniors, River, Rosario Central y Platense, en 1997), Luis Ibarra (Tigre, en 1997), Sergio Schulmeister, (Boca en 2003), y Héctor "Pachi" Larroque, en 2011 (surgido de Boca y ex Godoy Cruz , entre otros clubes); Mariano Gutiérrez (San Martín de Burzaco), César Borda (Talleres de Escalada y UAI Urquiza, en 2019), Julio César Toresani (Colón, River y Boca, entre otros, en 2019) y Leandro Cogrossi (Chicago y Comunicaciones, en 2019).

Entre todos, uno de los más resonantes fue el de Mirko Saric, joven promesa de San Lorenzo quien incluso había estado en la órbita de Real Madrid. El año pasado, su madre Ivana dejó su doloroso testimonio en Infobae: “La noche anterior no podía dormir. Lo desperté a mi marido y le dije: ’Llamemos al doctor porque a Mirko no lo veo bien'. Yo sabía que no estaba tomando la medicación, pero esa noche antes de irme a acostar le dije: ‘Mirko, todo tiene solución en la vida menos la muerte’. ¿Sabés que me contestó?: ‘¿Acaso sos bruja que me leés la mente?’". Además, se refirió a la situación de Oscar Ruggeri, quien era DT del Ciclón en aquel entonces: “Para mí, algo sabía. Pero no lo culpo en nada, porque si no se dio cuenta la psiquiatra del problema, menos lo va a ver Ruggeri”.

El alarmante estudio de FIFPro en 2018

Los futbolistas tienen más probabilidades de sufrir problemas de ansiedad y depresión, según las conclusiones de un estudio presentado en 2018 por el sindicato internacional de futbolistas (FIFPro) presentado en un taller sobre salud mental organizado por su división europea. La cifra de futbolistas en activo que informó haber padecido síntomas de depresión durante 2015 es verdaderamente alarmante: 38 por ciento.