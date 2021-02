Sin filtro, Funes Mori no aguantó la bronca tras las acusaciones que recibió

Días atrás Rayados de Monterrey se vio convulsionado por un brote de coronavirus en el plantel y uno de los contagiados fue el delantero argentino Rogelio Funes Mori, a quien se lo acusó de haber jugado contra el Club América sabiendo que tenía el virus, y hoy expresó su bronca en rueda de prensa.

"Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal, si informan con mentiras hubiera sido mejor no decir nada. Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron el respeto y por todo esto que no se hable más y si no tienen pruebas para acusarme", dijo claramente ofuscado el ex River.

El Mellizo exigió pruebas ante acusaciones y aclaró cómo se dio su caso de coronavirus, asegurando que recién el domingo presentó síntomas, cuando perdió el gusto y el olfato y por ello se realizó la prueba PCR que dio positiva el lunes.

"¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con covid contra América? Es un tema delicado. Con América me sentí bien, entrené normal, no presenté síntomas, el domingo me levanto, siento que pierdo el gusto, el olfato y me comunico con el doctor y me dice que me haga la prueba, di positivo y me aislé", explicó.

"Me molestó mucho, por eso estoy acá hablando. Tuvimos 15 días sin entrenar normal, el plantel estaba partido, está claro que hicimos lo que pudimos contra Puebla y costó mucho, lo importante es que sacamos un buen resultado y estamos a un partido contra Pumas y quizá no estaremos al cien, nos falta en lo físico", cerró sobre cómo quedó el equipo luego del brote.