Escándalo en Chivas: Briseño y JJ Macías debieron ser separados en el vestidor

El inicio de las Chivas de Guadalajara en el Guardianes 2021 no ha sido para nada bueno y la crisis se agravó con la derrota sufrida ante los Bravos de Juárez, cuando algunos futbolistas desataron su bronca entre ellos en el vestidor apenas terminado el partido.

Dos de los que se cruzaron feo fueron Antonio Briseño y José Juan Macías, quienes ya se habían reprochado algunas cosas en el campo de juego durante el partido, algo que siguió por algunos instantes en el vestidor.

Según informó el periodista Jesús Hernández, el capitán del conjunto tapatío, Jesús Molina, se encontraba observando los goles de Juárez a través de su celular, cuando el Pollo advirtió que faltaba "poner más huevos y sentir la camiseta". Allí JJ Macías, quien se encontraba del otro lado del vestidor, se habría acercado a su compañero para responderle que él es un canterano del club y que alguien que no lo fuera no podía decir qué significa sentir esos colores.

"Meter huevos no es barrerte y festejar y hacerle así (festejar). Tener huevos es agarrar la pelota y hacer jugar al equipo, eso es tener huevos. Tú no me vas a decir qué es sentir la camisa si yo nací aquí y tú ni eres de aquí. Tengo toda la vida jugando aquí y tú no me vas a decir qué es sentir la camiseta", habría dicho Macías.

El cruce entre ambos comenzó a subir de temperatura y el resto de los compañeros habrían tenido que separar a los futbolistas para que la discusión no terminara en una pelea peor.

Chivas de Guadalajara se encuentra penúltimo en el Guardianes 2021 con solo dos puntos conseguidos en cuatro partidos jugados. En la próxima fecha enfrentará al Club León en el Nou Camp de Guanajuato.