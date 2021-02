Boca no tiene paz: filtran polémico audio de Bermúdez contra Tevez

Las diferencias entre el Consejo de Fútbol y los jugadores de Boca Juniors, al menos sus referentes, son cada vez más evidentes y se profundizaron luego de la eliminación de la Copa Libertadores en manos del Santos de Brasil, por la cual hasta el entrenador Miguel Ángel Russo quedó en la mira y dejó de ser intocable para Juan Román Riquelme.

Y esas diferencias volvieron a quedar evidenciadas de la mano del ex defensor Jorge Bermúdez, quien ya había criticado públicamente a Carlos Tevez cuando se negociaba la renovación de su contrato y ahora lo hizo en una conversación privada a través de Whatsapp, pero el audio se filtró.

En él, el Patrón se muestra fastidioso por las últimas apariciones públicas del Apache, capitán del equipo, y sostiene que "son personas libres, no son delincuentes, al menos socialmente... Que él siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son sus intenciones".

Tevez habló con la prensa la semana pasada y allí contó que algo se rompió en la intimidad del plantel luego de perder en Brasil, y también criticó la forma en la que se manejó la dirigencia con Pol Fernández, un jugador clave para Miguel Ángel Russo que el Consejo de Fútbol decidió colgar antes de finalizar su contrato por no haber llegado a un acuerdo de renovación.

El sábado, Bermúdez fue al entrenamiento con el objetivo de dialogar con Tevez y acercar posiciones, pero según trascendió el capitán prefirió no hablar y eso provocó más bronca en el ex zaguero colombiano. A eso hay que sumar la foto que salió a la luz del Apache con Daniel Angelici en Mar del Plata que no gustó nada en la cúpula Xeneize.