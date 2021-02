Boca, en pie de guerra: la desafiante postura del plantel y un ultimátum a Riquelme

Se rompió todo en Boca. La relación entre el plantel y los integrantes del Consejo de Fútbol atraviesa su momento más crítico, al punto que los futbolistas decidieron reunirse para dejar en claro su postura ante los "malos tratos" de Riquelme y compañía. Hablaron durante más de una hora y se plantaron: "Nos tocan a uno, nos tocan a todos".

Además, según informan medios nacionales, Miguel Ángel Russo también fue consultado por el plantel para saber de qué lado está parado el entrenador y solicitaron una reunión urgente con Juan Román Riquelme para manifestarle este descontento respecto a algunas situaciones que se dieron en el último tiempo con los futbolistas.

Desde aquella declaración de Jorge Bermúdez sobre Carlos Tevez (le dijo que parecía un ex jugador cuando llegaron al club) hasta la última situación de Guillermo Pol Fernández (lo separaron del plantel por no renovar el contrato), son varias las situaciones que los futbolistas consideran no fueron tratadas de buena manera.

Las próximas horas serán muy importantes en el mundo Boca. Las versiones indican que esta misma noche se efectuará el encuentro en el plantel y Riquelme por lo que habrá más novedades en la mañana del viernes. Lo cierto es que se terminó la paz, la interna parece no tener fin y en lugar de celebrar lo conseguido, se tiran con todo en una lucha donde nadie quiere ceder.