Se encendieron las alarmas en Boca

Tras el primer entrenamiento de Marcos Rojo en Boca el martes a la tarde, se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo porque el flamante refuerzo sintió una contractura en el gemelo en su primera práctica con su nuevo club.

Esta tarde evaluarán como se encuentra el futbolista de 30 años y si amerita que le realicen algún tipo de estudio para descartar cualquier tipo de lesión muscular. Durante la primera hora de entrenamiento trabajó normal junto al grupo, aunque con menos exigencia, pero luego sintió una molestia.

En Boca son conscientes de la falta de ritmo competitivo con la que llega el exjugador de Manchester Untied y por eso está entrenando bajo un plan especial de trabajo para ponerse lo antes posible en óptimas condiciones físicas y futbolísticas.

El plantel volverá a las prácticas hoy a las 17 para luego quedar concentrado hasta el partido amistoso del sábado frente a Talleres. No obstante, más allá de si se confirma algún tipo de lesión o no, la idea de Russo en un principio era no incluir al jugador en el encuentro para que continúe con la puesta a punto.

ANDRADA, OTRO DE LOS TOCADOS

El arquero Esteban Andrada también sufrió la vuelta a los entrenamientos y, al igual que Rojo, sintió una molestia similar en el reducido que se llevó a cabo este martes.

Sin embargo, por ahora el ex-Lanús corre con la misma suerte que el defensor porque si bien no continuaron en la práctica, solo frenaron por precaución y por el momento no serán sometidos a estudios. A la tarde, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos, evaluarán cómo sigue cada uno para tomar una decisión.