La oferta millonaria que rechazó Borré para quedarse en River

Cuando todo parecía que River había cerrado un gran mercado de pases, una oferta millonaria preocupó a todos. Entre las últimas posibilidades, el Palmeiras vino a buscar a Rafael Santos Borré.

El último campeón de América le ofreció al máximo goleador de la era Gallardo una propuesta difícil de rechazar: los paulistas estarían dispuestos a desembolsar 14 millones y medio de dólares por un contrato hasta junio de 2026, con la condición de que se sume al Verdao en julio próximo, pero en condición de libre.

Sin embargo, Borré la rechazó. El futbolista colombiano no quiere abandonar la institución de Núñez en calidad de libre, por lo que está negociando una renovación para que, cuando se concrete su salida, le quede al club algún rédito económico.

“La verdad que está bastante avanzado (la renovación). Hemos tratado de validarlo de la mejor forma. El club ha hecho un esfuerzo con algunos de los chicos y los refuerzos que trajo. Lo mío está bastante avanzado. Hemos hablado muy bien. Tenemos una buena relación con los dirigentes y creo que vamos a llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes”, dijo tras la vuelta al Monumental.

Y luego, añadió: “Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado”.