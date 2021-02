Koeman abandonó la conferencia de prensa y preocupó a todos en Barcelona

El Barcelona visitará mañana al Sevilla con la obligación de ganar para seguir dando pelea en La Liga española. En la previa del encuentro, Ronald Koeman brindó la habitual conferencia de prensa.

Sin embargo, no todo salió como se esperaba. Luego de diez minutos de diálogo con los periodistas, a Koeman le comenzó a sangrar la nariz. Cuando notaron que la hemorragia no cesaba, el jefe de comunicación del Barça interrumpió el encuentro con los medios.

Según informó ESPN, desde el club verificaron el estado de salud de Koeman y, tras la preocupación inicial, aseguraron que se encuentra en buenas condiciones.

Mundo Deportivo apuntó que no es la primera vez que le pasa algo de esta índole al técnico holandés que, en otras ocasiones, ya ha sangrado por la nariz durante el transcurso de alguna rueda de prensa. Incluso MD agregó que podría deberse a que Koeman, junto a su staff y los jugadores, son sometidos de forma casi diaria a tests PCR para detectar el COVID-19.

La conferencia

Sobre Sevilla: “Son dos partidos diferentes, mañana será Liga y el próximo Copa. Mañana hay que seguir con la racha, sumar puntos y presionar a los de arriba”.

Sobre la semana: “No estoy de acuerdo que sea la semana más importante porque parece que seamos solo nosotros los que jugamos partidos muy importantes. En el calendario se enfrentan todos y la presión existe para todos los equipos, ni más ni menos que para los demás. Ser jugador del Barça significa presión en todos los partidos”.

Sobre las elecciones: "No voto porque yo no soy el que tiene que votar, sabemos que entramos en la última semana, los candidatos van a salir todos los días y cada uno tiene su historia y lo que él piensa que es lo mejor para el club, yo tengo que esperar y saber, los socios tienen que decidir y seguramente saldrá alguien que oles guste y ganará. A partir de ahí entro yo, pero antes no".