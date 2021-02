Atención River: Pinola habló sobre su retiro

Javier Pinola tiene 38 años y su contrato con River finaliza en junio. Sin embargo, parece que el tiempo aún no determina la decisión de su retiro del fútbol profesional.

"No se me pasa por la cabeza retirarme en junio. Sé que se me termina el contrato y se verá como seguir. Si bien uno va planificando, no estoy pensando en cuándo me voy a retirar, ya llegará el momento. Me siento muy bien, con ganas y me ayuda la idea que tenemos, la intensidad y pelear siempre por cosas importantes. Disfruto levantarme e ir a entrenar y tengo la aprobación del técnico”, aseguró en charla con Súper Mitre Deportivo.

"Uno sueña con retirarse en River, pero también soy realista y no me miento a mí ni a nadie. Si yo veo que en el club no quieren que yo siga o si veo que no estoy a la altura de seguir compitiendo, se charlará y se verá qué se hace”, explicó.

“Yo creo que no habría tanto problema por arreglar, uno prioriza el lugar en donde está, cómo se siente, el grupo que tiene y si está contento. Tengo contacto permanente con Marcelo (Gallardo), él es claro y sincero, y a mí también me gusta serlo. Estoy contento con mi rendimiento, aunque tengo que adaptarme a un sistema distinto al que jugué la mayor parte de mi carrera. Somos un equipo ofensivo que nos gusta arriesgar, debemos mantener nuestra idea, pero tratar de corregir esos errores que no están pasando en las finales”, agregó.

“Aprendo mucho de Gallardo para ser técnico, como de Coudet en su momento y también de mi paso por Alemania. Me gustaría al menos en un futuro ser aunque sea un 1% de lo que es Marcelo”, expresó el futbolista que está finalizando sus estudios a distancia en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino para convertirse en entrenador.