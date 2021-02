Hora y TV para la presentación de Boca en Rosario

Boca Juniors, actual bicampeón del fútbol argentino, intentará conseguir su primer triunfo en lo que va de año cuando visite hoy a Newell's Old Boys en un partido válido por la segunda fecha del Grupo B de la Copa de Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, ubicado en el Parque de la Independencia rosarino, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y televisado por la señal Fox Sports Premium.



El "xeneize" que dirige Miguel Ángel Russo comenzó el nuevo torneo con un empate como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata (2-2) que bien pudo haber sido derrota si no fuera por la notable pegada del colombiano Edwin Cardona que permitió igualar sobre el final, y tiene como objetivo quedarse con los tres puntos para ir en busca de un nuevo título a nivel local, luego de haber ganado cuatro de los últimos cinco.



En Newell's, el entrenador Frank Kudelka retocará la formación tras la derrota ante Vélez, con los ingresos de Julián Fernández por el expulsado Pablo Pérez y del experimentado Mauro Formica por Alexis Rodríguez, mientras que el capitán y máximo referente del equipo, Maximiliano Rodríguez, continuará en el banco de suplentes.



La última vez que jugaron en Rosario fue el 8 de noviembre pasado y Boca se impuso por 2-0 con goles de Tevez y Lisandro López, en un partido por la fase de grupos de la Copa Diego Maradona.



En el partido de vuelta también por el torneo doméstico jugado en La Boca los "xeneizes" se impusieron ora vez por 2-0 con ambos goles anotados por Cardona, quien además protagonizó una actuación descollante.



- Probables formaciones



Newell`s Old Boys: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Manuel Capasso, Yonathan Cabral y Mariano Bíttolo; Braian Rivero, Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue y Mauro Formica; Enzo Cabrera e Ignacio Scocco. DT: Frank Kudelka.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Alan Varela o Jorman Campuzano y Edwin Cardona; Carlos Tevez; Sebastián Villa y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.



Árbitro: Darío Herrera.



Cancha: Coloso Marcelo Bielsa, de Newell`s Old Boys.



Hora de inicio: 21.30.



TV: Fox Sports Premium.