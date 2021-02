El crudo relato del Kun Agüero sobre su niñez

En diálogo con Ibai Llanos, por la plataforma Twitch, Sergio Agüero dejó algunas frases estremecedoras que son para guardar. El delantero del Manchester City habló sobre su niñez, sobre sus comienzos y en el fútbol y mucho más, incluyendo su futuro.

“En el barrio... en la villa son gente humilde, en esa época se vivía en el día a día. Hoy quizás en Argentina también, incluso la gente de clase media. Pero antes en ese momento en la villa se vivía siempre con lo justo. Vos imaginate que con 10 o 15 pesos tenías para comer una semana, para que sepas el nivel que uno se acostumbra a vivir ahí”, explicó el Kun. Y agregó: “Vos estás jugando todo el tiempo con fuego, vos salías y hay tiroteo, robos, la policía entra todo el tiempo. Es complicado vivir en la villa porque tenés gente buena y gente que se busca la vida para comer, pero algunos se pasaban de rosca y tenés que tener un cuidado, que por mas que te conozcan quizá te vuelan la cabeza”.

En ese sentido, recordó una lamentable anécdota: “Había una neblina que no se veía nada, yo estaba andando en bici por una calle del costado de la villa con un amigo y veo que viene uno con un revolver o algo así y me dice ‘dame la bici’, y yo lo conocía al chabón. ‘Ey soy yo, el Kun, vivo acá boludo’, le digo y me dice: ‘ah perdón boludo’. Yo pensaba: ‘Me estás robando a mí pelotudo, vivo acá, devolveme la bici’".

Luego, continuó relatando sus inicios en el fútbol. “A mi viejo le quedaba lejos para llevarme todo el tiempo y no tenía dinero para intentar bancarme en ese ida y vuelta. Entonces le habían comentado que estaban probando jugadores en Lanús y que ahí ayudaban a los chicos a que lleguen a entrenar. Mi viejo aprovechó y me llevó a probar a Lanús”, sostuvo. Pero en el Granate no lo recibieron bien: Yo decía ‘juego de 10’, pero en esa época se jugaba 4-4-2 entonces me ponían de volante por izquierda y como yo estaba último, ya había otros que habían elegido ese puesto antes. El único puesto que quedaba era de 4 y me puse ahí. En esa época, de 4, medía 1,20, olvidate. ‘Este enano que salga de acá, que no venga más’, dijeron. Me ponía de 9, era enano, no defendía, no ganaba una, nos vemos”.

“Fui a Quilmes a probarme. Y en Quilmes quedé, pero cuando le dijeron a mi viejo si yo me quedaba, mi viejo se tenía que hacer socio y pagar y mi viejo dijo: ‘Ni en pedo, estoy intentando no tirar el dinero y me piden que sea socio’. Y así volvimos a Independiente”, agregó.

Por último, el Kun aseguró que no tiene planeado su retiro y que jugará hasta donde su cuerpo lo permita. ¿Volver a Independiente? “No sé ni donde voy a ir a final de temporada. Así que no sé”.

Lee la nota completa haciendo click aquí.