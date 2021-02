El DT de los Nuggets elogió a Campazzo hasta en español

Facundo Campazzo la sigue rompiendo en su primera experiencia en la NBA. El argentino fue clave en el último triunfo de los Denver Nuggets ante los Lakers de Lebron James y volvió a recibir elogios.

Es que Michael Malone, su entrenador, volvió a desarmarse con buenos comentarios sobre el base ex Real Madrid y hasta se animó a esbozar una frase en español. "Facu es un buen jugador, eh", comenzó diciendo sobre el cordobés antes de retornar a su inglés nativo.

"Tiene un gran corazón. Juega duro y, como mencioné anteriormente, pienso que fue fundamental su impacto desde el banco para nosotros esta noche, contra un equipo realmente bueno. Facu fue una gran parte de esta victoria", continuó.

"Sale a la cancha y anota 15 puntos, cuatro asistencias, dos robos, hace todas las jugadas correctas... Y no tiene miedo. No le teme al enfrentamiento, no le teme al momento. Ha estado luchando un poco con el dolor de rodilla. Saben que no jugó un par de juegos porque realmente le molestaba. Pero es un guerrero", agregó.

"Cuando está en la cancha, pasan cosas buenas, así que feliz por Facu. Estoy agradecido de que él y su familia estén acá en Denver con todos nosotros", sentenció.