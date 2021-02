El ex River que espera un llamado de Gallardo para volver a Núñez

Marcelo Larrondo transita un buen presente en el fútbol chileno vistiendo la camiseta de O'Higgins. Sin embargo, se lamentó por su paso por River. En el "Millonario" estuvo entre 2016 y 2018, disputó 14 partidos y marcó dos goles.

"A veces me pongo a pensar cómo no estuve en River como estoy hoy, tan pleno. Vengo jugando todos los partidos sin ninguna presión. Lo psicológico influye mucho. Desearía tener otra oportunidad en River. Sabemos cómo es, tenés que rendir y responder, con mucha responsabilidad y un nivel muy alto de competencia", manifestó.

El delantero se vio afectado por lesiones crónicas que le impidieron tener continuidad en el primer equipo. Para colmo, en las pocas oportunidades que tuvo, el artillero mendocino no respondió. Así fue como en el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo se cansaron: primero se marchó a Defensa y luego pasó por La Calera y Tigre antes de recalar en O'Higgins.

"Estar en un equipo grande como River o Boca tiene una exigencia al 100%. Creo que la ansiedad me jugó en contra en ese momento y obviamente que me sirvió de experiencia", explicó y recordó una anécdota con el Muñeco: "Una vez Marcelo se me arrimó en un partido y me dijo: 'Cuánto darías vos por estar ahí adentro de la cancha, ¿no?'".

"Es exigente hasta con él mismo. Yo llegaba a las 7 de la mañana al club y él estaba desde las 5. Siempre buscaba lo mejor de uno, prefería que si no estabas al 100 para entrenar, no entrenes", cerró.