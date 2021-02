El torneo argentino deja de llamarse Diego Maradona

Fue lindo mientras duró, reza la frase. Boca podrá inflar el pecho y decir que fue el primer equipo en levantar la Copa Diego Armando Maradona. Y quizás también el último, debido a que el nombre del Diez no será utilizado para el próximo certamen de la máxima categoría del fútbol argentino.

Los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol, que aquel fatídico 25 de noviembre tomaron la decisión de rebautizar el torneo por el fallecimiento del de Villa Fiorito, están al tanto del litigio entre el abogado Matías Morla y la familia Maradona, y es por eso que, a menos de dos semanas para que vuelva a rodar la pelota, determinaron que la competencia volvería a llamarse otra vez Copa de la Liga.

Si bien no existen conflictos con Morla por los derechos de la marca Maradona, los directivos prefieren estar al margen de esta disputa legal entre las partes involucradas para evitar problemas a futuro. Además, la relación con la familia de Diego también es buena. ¿Volverá más adelante el nombre Copa Maradona?

Cómo se jugará la Copa de la LPF y las fechas de inicio y final

26 equipos jugarán la Copa de la Liga: los 24 de la Copa Maradona más los ascendidos Sarmiento y Platense. Estarán divididos en dos zonas de 13 durante la primera ronda. Se jugarán 12 fechas desde el 12 de febrero y se sumarán los clásicos interzonales. Terminada esa primera rueda, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título, que será el 30 de mayo.