Benjamín Galindo rompió el silencio tras su derrame cerebral

A fines de mayo del año pasado el fútbol mexicano se vio conmocionado al conocerse la noticia de que Benjamín Galindo sufrió un accidente cerebrovascular, y a más de seis meses de aquel episodio el Maestro habló con la prensa por primera vez mientras avanza con su recuperación.

"Este proceso es largo, pero realmente lo he disfrutado porque conforme pasan los tiempo me siento mejor, estoy mejor, sé lo que sucedió que no es nada sencillo, pero gracias a Dios estoy vivo y estoy bien”, dijo a TUDN mientras se recupera de la cirugía a la que fue sometido.

El Maestro reconoció además que sintió temor antes de ser intervenido, pues los riesgos eran altos, aunque por fortuna todo salió bien y ahora lo ve a la distancia; así se ha dado tiempo de convivir con Matías Almeyda, con quien trabaja en el San José Earthquakes de la MLS.

"Por supuesto que tienes miedo, sobre todo cuando te iban a abrir, a operar, estaba consciente y sabía lo que me iban a hacer. A mi familia le dije que realmente los amaba".

Hace algunos días, el entrenador argentino Matías Almeyda publicó una foto con Galindo, quien sufrió el derrame cerebral a fines de mayo del 2020, y su posteo en Instagram tuvo muchos mensajes de aliento para el ex futbolista de la Selección mexicana.