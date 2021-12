Riquelme, como nunca lo viste: el alocado festejo por Boca campeón

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Argentina al vencer por penales a Talleres de Córdoba en la final jugada en Santiago del Estero, y en el palco del estadio Madre de Ciudades estuvo Juan Román Riquelme, vicepresidente y máximo ídolo del club, quien lo vivió como un hincha más.

De hecho, el 10 mostró una imagen poco habitual en él al festejar el título obtenido por el equipo de Sebastián Battaglia. Riquelme no suele expresar sus emociones y en los títulos que ha ganado el Xeneize desde que él integra la dirigencia del club nunca se lo vio festejar, sino que siempre mantuvo un gesto adusto y, como mucho, una mueca que intentaba ser una sonrisa.

Pero esta vez, Román sacó todas sus emociones afuera y todo quedó registrado por los hinchas. Apenas terminado el partido, se paró contra la baranda del palco y empezó a disfrutar del festejo de la gente, al que se sumó rápidamente cantando, agitando los brazos y hasta revoleando una camiseta que le tiró un fanático.

"Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad", fue una de las canciones que entonó Román, quien luego se sumó al canto de toda la hinchada azul y oro de "Boca ya salió campeón, Boca ya salió campeón, se lo dedicamos a todos la repu... madre que los reparió".

Tras el desahogo, el mismo Riquelme vio su video festejando en plena nota con TyC Sports y no dudó en reconocer: "Ahora soy hincha. De jugador no festejaba, caminaba. Caminando en la cancha y ver al hincha festejar, ya me alcanzaba".