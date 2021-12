El mensaje de Gallardo para los hinchas al anunciar que se queda en River

Este miércoles fue un gran día para los hinchas de River Plate, ya que el entrenador Marcelo Gallardo anunció oficialmente que se quedará en el club, al menos, por un año más, y en la conferencia de prensa en la que comunicó su decisión el Muñeco aprovechó para enviar un mensaje al pueblo Millonario.

"Gallardo es de River, de River no se va", es el canto que venían utilizando los hinchas en cada presentación en el Monumental para convencer al DT, algo que finalmente consiguieron.

MG 2022 uD83DuDCAB pic.twitter.com/EFPjuXqasB — River Plate (@RiverPlate) December 8, 2021

"No tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que el hincha me brinda, todo ese cariño", comenzó diciendo el Muñeco sobre los fanáticos del equipo, y agregó que él siente que la forma de devolver "ese afecto y ese amor, es siguiendo, renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que es la que realmente me hace feliz".

"Nada de lo que pueda llegar a decir va a tener el significado y de alguna manera el afecto y el amor que me han brindado todo este tiempo", prosiguió Gallardo, quien prometió que "lo único que puedo garantizar es compromiso para seguir estando, la elección de seguir estando, para seguir trabajando como lo hemos hecho y el valor que eso tiene para mí".

Finalmente, pidió "que mañana en un día especial puedan tener su fiesta y deseándole que puedan sentirse tranquilos que vamos a seguir empujando para que esto siga funcionando".